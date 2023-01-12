Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наєв не бачить загрози повторного нападу з Білорусі

Євген КізіловЧетвер, 12 січня 2023, 16:02
сергій наєв, скриншот

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевняє, що в Білорусі недостатньо військ для нового наземного вторгнення в Україну.

Джерело: Наєв у коментарі журналістам

Пряма мова: "Станом на сьогодні обстановка на території Білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України".

Деталі: За його словами, Україна підтримує зв'язок з західними партнерами, зокрема, з США і Польщою, також постійно працює розвідка. Отримувана інформація свідчить, що наразі угрупування білоруських військ уздовж кордону з Україною "ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися".

Наєв запевнив, що українські війська почувають себе спокійно, поступово збільшуючи свої оборонні спроможності і поліпшуючи вишкіл військових.

Що передувало: У Міноборони США не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України попри участь у спільних з РФ навчаннях.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю Росія та Білорусь планують спільні навчання для авіаційних підрозділів, які відбудуться на території Білорусі. Навчання планують з 16 січня по 1 лютого, із залученням російських і білоруських сил.

Теми: Білорусьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Британія наступного тижня оголосить рішення передати танки Україні - ЗМІ

Станції столичного метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого" отримають нові назви

Держдеп про Соледар: "Успіхи" Росії ціною великих втрат не змінять хід війни

НОК виключив зі свого складу Суркіса, Шуфрича, Шевченка та Беленюка

Рада забрала мандати в Медведчука і ще 4 нардепів

Резніков прогнозує великий наступ росіян навесні: Ми повинні бути готовими

Усі новини...
Білорусь
МЗС заперечує, що Україна просила не карати Білорусь в останніх пакетах санкцій ЄС
До Білорусі прибув головнокомандувач Сухопутних військ РФ, перевіряв російське угруповання
Єврокомісія прокоментувала повідомлення ЗМІ про нібито прохання Києва не карати Білорусь санкціями ЄС
Останні новини
16:48
Британія наступного тижня оголосить рішення передати танки Україні - ЗМІ
16:46
Українські військові у Соледарі спростували заяву Кремля, що місто взяте
16:42
Станції столичного метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого" отримають нові назви
16:41
Китай може замінити російське пальне на світових ринках після ембарго 5 лютого – Bloomberg
16:28
Журналісти CNN кажуть, що бачили організований відхід військ ЗСУ з Соледара
16:00
У Раду внесли законопроєкти по скасуванню податків на ввезення безпілотників і тепловізорів
15:57
Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі – "Укроборонпром"
15:45
Список цивільних, діти, репатріації поранених: Лубінець підбив підсумки переговорів з Москальковою
15:39
В Італії випустили "червону книгу" харчових продуктів України
15:36
Держдеп про Соледар: "Успіхи" Росії ціною великих втрат не змінять хід війни
Усі новини...