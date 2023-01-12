Наєв не бачить загрози повторного нападу з Білорусі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевняє, що в Білорусі недостатньо військ для нового наземного вторгнення в Україну.

Джерело: Наєв у коментарі журналістам

Пряма мова: "Станом на сьогодні обстановка на території Білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України".

Деталі: За його словами, Україна підтримує зв'язок з західними партнерами, зокрема, з США і Польщою, також постійно працює розвідка. Отримувана інформація свідчить, що наразі угрупування білоруських військ уздовж кордону з Україною "ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися".

Наєв запевнив, що українські війська почувають себе спокійно, поступово збільшуючи свої оборонні спроможності і поліпшуючи вишкіл військових.

Що передувало: У Міноборони США не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України попри участь у спільних з РФ навчаннях.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю Росія та Білорусь планують спільні навчання для авіаційних підрозділів, які відбудуться на території Білорусі. Навчання планують з 16 січня по 1 лютого, із залученням російських і білоруських сил.