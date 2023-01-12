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Наев не видит угрозы повторного нападения из Беларуси

Евгений КизиловЧетверг, 12 января 2023, 16:02
сергей наев, скриншот

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уверяет, что в Беларуси недостаточно войск для нового наземного вторжения в Украину.

Источник: Наев в комментарии журналистам

Прямая речь: "По состоянию на сегодня обстановка на территории Беларуси не носит непосредственной угрозы каких-то сухопутных действий против Украины".

Детали: По его словам, Украина поддерживает связь с западными партнерами, в частности, с США и Польшей, также постоянно работает разведка. Получаемая информация свидетельствует, что сейчас группировка белорусских войск вдоль границы с Украиной "ни в количественном, ни в качественном отношении не изменилась".

Наев заверил, что украинские войска чувствуют себя спокойно, постепенно увеличивая свои оборонительные способности и улучшая выучку военных.

Что предшествовало: В Минобороны США не видят признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных с РФ учениях.

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье Россия и Беларусь планируют совместные учения для авиационных подразделений, которые состоятся на территории Беларуси. Учения планируют с 16 января по 1 февраля, с привлечением российских и белорусских сил.

Темы: Беларусьвойна
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