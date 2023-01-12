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Албанія відкриє посольство в Україні

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 15:03

Албанія готується відкрити посольство в Україні, вперше за час дипломатичних відносин країн. 

Про це заявила міністерка закордонних справ Олта Джачка з нагоди 30-річчя дипломатичних відносин між Україною та Албанією. 

"І Албанія, і Україна входять до родини вільних демократичних держав, майбутнє обох країн - у євроатлантичній родині. З нагоди 30-ї річниці (дипломатичних відносин. - Ред.) рада оголосити, що Албанія підвищить рівень дипломатичного представництва у Києві та відкриє посольство в Україні", - написала міністерка. 

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У заяві вона відзначила, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократій вільного світу та відзначила героїчну боротьбу українців за збереження здобутої свободи.

"За нинішніх обставин ми раді підтримувати Україну, як справжні друзі на правильному боці історії", - зазначила Олта Джачка.

Нагадаємо, посольство України в Албанії почало роботу в середині 2020 року, послом став Володимир Шкуров. Тоді ж оголошували про очікуване відкриття посольства Албанії в Україні, та вочевидь питання відклалося.

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Теми: Албаніядипломатичні відносини
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