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Албания откроет посольство в Украине

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 15:03

Албания готовится открыть посольство в Украине, впервые за время дипломатических отношений стран.

Об этом заявила министр иностранных дел Олта Джачка по случаю 30-летия дипломатических отношений между Украиной и Албанией.

"И Албания, и Украина входят в семью свободных демократических государств, будущее обеих стран - в евроатлантической семье. По случаю 30-й годовщины (дипломатических отношений. - Ред.) рада объявить, что Албания повысит уровень дипломатического представительства в Киеве и откроет посольство в Украине", - написала министр. 

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В заявлении она отметила, что обе страны прошли путь от тирании до демократий свободного мира и отметила героическую борьбу украинцев за сохранение обретенной свободы.

"В нынешних обстоятельствах мы рады поддерживать Украину, как настоящие друзья на правильной стороне истории", - отметила Олта Джачка.

Напомним, посольство Украины в Албании начало работу в середине 2020 года, послом стал Владимир Шкуров. Тогда же объявляли об ожидаемом открытии посольства Албании в Украине, но очевидно вопрос был отложен.

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Темы: Албаниядипломатические отношения
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