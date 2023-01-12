Окупанти обстріляли Янтарне поблизу Херсона: загинув чоловік

Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram Янушевича

Одна людина загинула та ще одна отримала поранення у результаті російських обстрілів селища Янтарне, що поблизу Херсона, 12 січня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок.



Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік".

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Деталі: Голова ОВА додав, що ще одна мешканка отримала уламкові поранення. 47-річну жінку доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу.