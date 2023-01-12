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Оккупанты обстреляли Янтарное вблизи Херсона: погиб мужчина

Ирина БалачукЧетверг, 12 января 2023, 16:08
Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram Янушевича

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов поселка Янтарное, что вблизи Херсона, 12 января.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона. Вражеский снаряд попал в жилой дом.

От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина".

Детали: Глава ОВА добавил, что еще одна жительница получила осколочные ранения. 47-летнюю женщину доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь.

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойнажертвы
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