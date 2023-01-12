ДБР провело обшуки у херсонського зрадника, який при втечі забув "подарунок від Путіна"

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з прокуратурою провели обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона, якого підозрюють у роботі на ворога.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Йдеться про фейкового "первого заместителя мэра Херсона". За фото, оприлюдненим Бюро, можна ідентифікувати Сергія Рибачка, якого у червні росіяни призначили першим заступником гауляйтера Херсона.

Зазначається, що під час обшуків було знайдено залишені документи, які можуть служити доказовою базою для слідства.

Наразі вирішується питання щодо заочного повідомлення фігуранту про підозру.

Дослівно: "Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від президента РФ, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від путіна за теплу зустріч "нової влади".

Коли ж Збройні сили України стали звільняти Херсон, фігурант кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно.

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Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні "русской глубинки".

Що передувало: Сергія Рибачка окупанти призначили першим заступником так званого "голови" "військово-цивільної адміністрації Херсона" в червні 2022 року. Від кримінального переслідування Рибачок "заховався" за вигаданим ім'ям Семен Анатолійович Ушинський.

За данми видання "Мост", до цього призначення 61-річний Рибачок був звичайним "міським божевільним" із шахрайськими нахилами.