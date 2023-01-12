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ДБР провело обшуки у херсонського зрадника, який при втечі забув "подарунок від Путіна"

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 січня 2023, 15:10
ДБР провело обшуки у херсонського зрадника, який при втечі забув подарунок від Путіна
Сергій Рибачок. фото з сайту khersonci.com.ua

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з прокуратурою провели обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона, якого підозрюють у роботі на ворога.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Йдеться про фейкового "первого заместителя мэра Херсона". За фото, оприлюдненим Бюро, можна ідентифікувати Сергія Рибачка, якого у червні росіяни призначили першим заступником гауляйтера Херсона.

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Зазначається, що під час обшуків було знайдено залишені документи, які можуть служити доказовою базою для слідства.

Наразі вирішується питання щодо заочного повідомлення фігуранту про підозру.

Дослівно: "Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від президента РФ, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від путіна за теплу зустріч "нової влади".

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Коли ж Збройні сили України стали звільняти Херсон, фігурант кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно.

Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні "русской глубинки".

Що передувало: Сергія Рибачка окупанти призначили першим заступником так званого "голови" "військово-цивільної адміністрації Херсона" в червні 2022 року. Від кримінального переслідування Рибачок "заховався" за вигаданим ім'ям Семен Анатолійович Ушинський.

За данми видання "Мост", до цього призначення 61-річний Рибачок був звичайним "міським божевільним" із шахрайськими нахилами.

Теми: ХерсонколабораціяДБР
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