ГБР провело обыски у херсонского предателя, который при побеге забыл "подарок от Путина"

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с прокуратурой провели обыск у псевдочиновника оккупационной мэрии Херсона, которого подозревают в работе на врага.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Речь идет о фейковом "первом заместителе мэра Херсона". По фото, обнародованному Бюро, можно идентифицировать Сергея Рыбачка, которого в июне россияне назначили первым заместителем гауляйтера Херсона.

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Отмечается, что во время обысков были найдены оставленные документы, которые могут служить доказательной базой для следствия.

Сейчас решается вопрос о заочном сообщение фигуранту о подозрении.

Дословно: "Показательной находкой и очередным доказательством для следствия стали, якобы, золотые наградные часы от президента РФ, которыми коллаборант хвастал в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу "новой власти".

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Когда же Вооруженные силы Украины стали освобождать Херсон, фигурант бросился наутек вместе со своими кураторами так, что бросил и часы, и все остальное имущество.

Наверное, большим разочарованием для коллаборанта станет то, что найденные часы оказались обычной подделкой в худшем исполнении "русской глубинки".

Что предшествовало: Сергея Рыбачка оккупанты назначили первым заместителем так называемого "главы" "военно-гражданской администрации Херсона" в июне 2022 года. От уголовного преследования Рыбачок "спрятался" за вымышленным именем Семен Анатольевич Ушинский.

По данным издания "Мост", до этого назначения 61-летний Рыбачок был обычным "городским сумасшедшим" с мошенническими наклонностями.