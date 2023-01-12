"Укренерго" опублікувало відео електропідстанції, яка зазнала три ракетні прильоти від росіян. Вона забезпечує світло для сотні тисяч людей – це і промисловість, і домівки українців.

Джерело: "Укренерго" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що на об'єкт прилітало до 5 ракет за один раз.

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Вісім годин рятувальники гасили пожежу. А після ліквідації почалась кропітка робота ремонтних бригад і інженерів по відновленню енергозабезпечення споживачів.

З міркувань безпеки у компанії не кажуть, де саме знаходиться ця підстанція.

Три ракетні прильоти на підстанцію, яка забезпечує світло для сотні тисяч людей. "Укренерго" показало, як виглядає підстанція після ракетних обстрілів pic.twitter.com/XnGbVz3xSO ВІДЕО ДНЯ January 12, 2023

Нагадаємо: З 10 жовтня Росія періодично здійснює масовані ракетні обстріли енергетичної системи України. Попри вдалу роботу української протиповітряної оборони деякі ворожі ракети влучають в ціль. Через це в енергосистемі України досі зберігається значний дефіцит. Аварійні відключення діють у дев’яти областях.