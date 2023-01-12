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"Укрэнерго" показало, как выглядит подстанция после ракетных обстрелов

Евгений КизиловЧетверг, 12 января 2023, 17:19
скриншот

"Укрэнерго" опубликовало видео электроподстанции, которая подверглась трем ракетным прилетам россиян. Она обеспечивает свет для сотни тысяч людей - это и промышленность, и дома украинцев.

Источник: "Укрэнерго" в Telegram

Детали: Сообщается, что на объект прилетало до 5 ракет за один раз.

Восемь часов спасатели тушили пожар. А после ликвидации началась кропотливая работа ремонтных бригад и инженеров по восстановлению энергоснабжения потребителей.

Из соображений безопасности в компании не говорят, где именно находится эта подстанция.

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Напомним: С 10 октября Россия периодически осуществляет массированные ракетные обстрелы энергетической системы Украины. Несмотря на удачную работу украинской противовоздушной обороны, некоторые вражеские ракеты попадают в цель. Из-за этого в энергосистеме Украины до сих пор сохраняется значительный дефицит. Аварийные отключения действуют в девяти областях.

Темы: энергетикавойна
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