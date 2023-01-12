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У Польщі анонсували прибуття ЗРК Patriot від Німеччини наступного тижня – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 19:11

Німеччина готує відправлення до Польщі першого зенітного ракетного комплексу американського виробництва Patriot, про що було анонсовано після падіння ракети в польському селі Пшеводув у листопаді 2022 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в четвер оголосило Радіоінформагентство Польщі (IAR) з посиланням на джерела.

Зазначається, що німецькі солдати разом із зенітно-ракетною системою Patriot дислокуватимуться в Люблінському воєводстві Польщі. Місце розташування погоджується з Оперативним командуванням Війська Польського за погодженням із керівництвом Міноборони.

Робочі групи з Німеччини вже прибули до Польщі та завершують останні дії, пов’язані з прибуттям основних сил, які обслуговуватимуть установки Patriot.

Згідно з постановою, яку президент Польщі Анджей Дуда підписав на початку цього року, в Польщі мають бути розміщені приблизно 400 солдатів Бундесверу.

Нагадаємо, рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

У січні 2023 року стало відомо, що Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

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Теми: PatriotПольщаНімеччина
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