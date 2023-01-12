Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі анонсували прибуття ЗРК Patriot від Німеччини наступного тижня – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 18:11

Німеччина готує відправлення до Польщі першого зенітного ракетного комплексу американського виробництва Patriot, про що було анонсовано після падіння ракети в польському селі Пшеводув у листопаді 2022 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в четвер оголосило Радіоінформагентство Польщі (IAR) з посиланням на джерела.

Зазначається, що німецькі солдати разом із зенітно-ракетною системою Patriot дислокуватимуться в Люблінському воєводстві Польщі. Місце розташування погоджується з Оперативним командуванням Війська Польського за погодженням із керівництвом Міноборони.

Реклама:

Робочі групи з Німеччини вже прибули до Польщі та завершують останні дії, пов’язані з прибуттям основних сил, які обслуговуватимуть установки Patriot.

Згідно з постановою, яку президент Польщі Анджей Дуда підписав на початку цього року, в Польщі мають бути розміщені приблизно 400 солдатів Бундесверу.

Нагадаємо, рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

ВІДЕО ДНЯ

У січні 2023 року стало відомо, що Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Теми: PatriotПольщаНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Patriot
Німеччина розгортає систему Patriot до саміту НАТО у Вільнюсі
Жодного Patriot в Україні не знищено – Зеленський відповів на брехню Путіна
"Був шокований витримкою бійців": командир зенітників розповів, як збивали "Кинджали" над Києвом
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити "машинобудівний концерн" на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: