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В Польше анонсировали прибытие ЗРК Patriot от Германии на следующей неделе - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 19:11

Германия готовит отправку в Польшу первого зенитного ракетного комплекса американского производства Patriot, о чем было анонсировано после падения ракеты в польском селе Пшеводув в ноябре 2022 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в четверг объявило Радиоинформагентство Польши (IAR) со ссылкой на источники.

Отмечается, что немецкие солдаты вместе с зенитно-ракетной системой Patriot будут дислоцироваться в Люблинском воеводстве Польши. Место расположения согласовывается с Оперативным командованием Войска Польского по согласованию с руководством Минобороны.

Рабочие группы из Германии уже прибыли в Польшу и завершают последние действия, связанные с прибытием основных сил, которые будут обслуживать установки Patriot.

Согласно постановлению, которое президент Польши Анджей Дуда подписал в начале этого года, в Польше должны быть размещены примерно 400 солдат Бундесвера.

Напомним, решение о предоставлении Польше трех систем Patriot вместе с военными, которые управляют системой, было принято Германией после событий в селе Пшеводув в ноябре 2022 года. В результате ракетного обстрела Украины со стороны России на территорию Польши упали элементы ракеты, что привело к гибели двух человек.

В январе 2023 года стало известно, что Германия вслед за Соединенными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.

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Темы: PatriotПольшаГермания
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