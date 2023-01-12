Мер угорської столиці після відвідин Бучі пояснив, чому Україна має перемогти у війні

Мер Будапешта Гергей Корачонь після візиту в Україну з трьома європейськими колегами записав відеозвернення, в якому аргументує, чому важливо, щоб Україна перемогла у війні.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

Під час поїздки Корачонь побував у військовому шпиталі в Києві та дитячій лікарні, а також відвідав місця воєнних злочинів російських військових у Бучі.

Реклама:

"Якщо хтось втратив моральний компас і не може побачити різниці між жертвою і агресором, якщо хтось забув, що пережили угорці у ХХ сторіччі - раджу приїхати сюди, в Бучу і в Київ, та подивитися в очі тих, хто вижив. Тоді буде ясно, що у цій війні не просто дві країни воюють між собою, а зла сила намагається окупувати іншу країну", - наголосив він.

Гергей Корачонь заявив, що Угорщина не тільки має моральний обов’язок підтримати українців, а це й у її власних інтересах - аби не доводилося думати, яка наступна країна стане жертвою агресії.

"Ця війна має закінчитися лише перемогою України та висновками з таких жахливих воєнних злочинів, як наприклад у Бучі", - підкреслив мер Будапешта.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Корачонь приїздив до Києва разом з трьома іншими мерами "Вишеградської четвірки". У грудні Транспортне управління Будапешта (BKV) передало на потреби України 15 автобусів.

Читайте також інтерв'ю "ЄвроПравди" з мером Будапешта: "Мені соромно, що Угорщину Орбана сприймають як країну на боці Росії"