Мэр венгерской столицы после посещения Бучи объяснил, почему Украина должна победить в войне

Мэр Будапешта Гергей Корачонь после визита в Украину с тремя европейскими коллегами записал видеообращение, в котором аргументирует, почему важно, чтобы Украина победила в войне.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

Во время поездки Корачонь побывал в военном госпитале в Киеве и детской больнице, а также посетил места военных преступлений российских военных в Буче.

"Если кто-то потерял моральный компас и не может увидеть разницы между жертвой и агрессором, если кто-то забыл, что пережили венгры в ХХ веке - советую приехать сюда, в Бучу и в Киев, и посмотреть в глаза выживших. Тогда будет ясно, что в этой войне не просто две страны воюют между собой, а злая сила пытается оккупировать другую страну", - подчеркнул он.

Гергей Корачонь заявил, что Венгрия не только имеет моральный долг поддержать украинцев, но это и в ее собственных интересах - чтобы в будущем не пришлось думать, какая следующая страна станет жертвой агрессии.

"Эта война должна закончиться только победой Украины и выводами из таких ужасных военных преступлений, как например в Буче", - подчеркнул мэр Будапешта.

Напомним, Корачонь приезжал в Киев вместе с тремя другими мэрами "Вышеградской четверки". В декабре Транспортное управление Будапешта (BKV) передало на нужды Украины 15 автобусов.