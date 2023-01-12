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Мэр венгерской столицы после посещения Бучи объяснил, почему Украина должна победить в войне

Четверг, 12 января 2023, 18:53

Мэр Будапешта Гергей Корачонь после визита в Украину с тремя европейскими коллегами записал видеообращение, в котором аргументирует, почему важно, чтобы Украина победила в войне.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда"

Во время поездки Корачонь побывал в военном госпитале в Киеве и детской больнице, а также посетил места военных преступлений российских военных в Буче.

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"Если кто-то потерял моральный компас и не может увидеть разницы между жертвой и агрессором, если кто-то забыл, что пережили венгры в ХХ веке - советую приехать сюда, в Бучу и в Киев, и посмотреть в глаза выживших. Тогда будет ясно, что в этой войне не просто две страны воюют между собой, а злая сила пытается оккупировать другую страну", - подчеркнул он.

Гергей Корачонь заявил, что Венгрия не только имеет моральный долг поддержать украинцев, но это и в ее собственных интересах - чтобы в будущем не пришлось думать, какая следующая страна станет жертвой агрессии. 

"Эта война должна закончиться только победой Украины и выводами из таких ужасных военных преступлений, как например в Буче", - подчеркнул мэр Будапешта. 

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Напомним, Корачонь приезжал в Киев вместе с тремя другими мэрами "Вышеградской четверки". В декабре Транспортное управление Будапешта (BKV) передало на нужды Украины 15 автобусов. 

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