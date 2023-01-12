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Десантники показали, як нищать російські танки поблизу Мар'їнки

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 січня 2023, 18:53
Десантники показали, як нищать російські танки поблизу Мар'їнки
Скрін з відео

Українські захисники опублікували відео знищення десантниками російських танків біля Мар’їнки на Донеччині.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Десантно-штурмові війська ЗСУ 

Дослівно Генштаб:  "Цей бій відбувся біля Мар'їнки, де вже багато місяців поспіль наші воїни успішно стримують наступ переважаючих сил противника".

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Деталі: Десантники уточнили, що йдеться про бійців миколаївської 79 окремої десантно-штурмової бригади.

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Теми: Збройні силиДонецька областьвійна
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