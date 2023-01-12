Українські захисники опублікували відео знищення десантниками російських танків біля Мар’їнки на Донеччині.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Десантно-штурмові війська ЗСУ

Дослівно Генштаб: "Цей бій відбувся біля Мар'їнки, де вже багато місяців поспіль наші воїни успішно стримують наступ переважаючих сил противника".

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Деталі: Десантники уточнили, що йдеться про бійців миколаївської 79 окремої десантно-штурмової бригади.

Десантники показали, як нищать російські танки поблизу Мар'їнки pic.twitter.com/jp5CvNRnn5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 12, 2023