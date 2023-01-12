Десантники показали, как уничтожают российские танки вблизи Марьинки
Четверг, 12 января 2023, 18:53
Украинские защитники опубликовали видео уничтожения десантниками российских танков возле Марьинки в Донецкой области.
Источник: Генштаб ВСУ, Десантно-штурмовые войска ВСУ
Дословно Генштаб: "Этот бой состоялся возле Марьинки, где уже много месяцев подряд наши воины успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника".
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Детали: Десантники уточнили, что речь идет о бойцах николаевской 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Десантники показали, як нищать російські танки поблизу Мар'їнки pic.twitter.com/jp5CvNRnn5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 12, 2023
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