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Десантники показали, как уничтожают российские танки вблизи Марьинки

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 января 2023, 18:53
Десантники показали, как уничтожают российские танки вблизи Марьинки
Скрин з видео

Украинские защитники опубликовали видео уничтожения десантниками российских танков возле Марьинки в Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ, Десантно-штурмовые войска ВСУ 

Дословно Генштаб:  "Этот бой состоялся возле Марьинки, где уже много месяцев подряд наши воины успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника".

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Детали: Десантники уточнили, что речь идет о бойцах николаевской 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Темы: Вооруженные силыДонецкая областьвойна
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