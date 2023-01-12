Десантники показали, как уничтожают российские танки вблизи Марьинки

Украинские защитники опубликовали видео уничтожения десантниками российских танков возле Марьинки в Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ, Десантно-штурмовые войска ВСУ

Дословно Генштаб: "Этот бой состоялся возле Марьинки, где уже много месяцев подряд наши воины успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника".

Детали: Десантники уточнили, что речь идет о бойцах николаевской 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.