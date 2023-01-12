Шварценеггер заговорив українською у новому кліпі Kalush Orchestra

Відомий американський актор Арнольд Шварценеггер з'явився у новому кліпі Kalush Orchestra "Щедрий вечір".

Джерело: кліп групи на YouTube, Міністерство культури та інформаційної політики у Telegram

Деталі: На початку відео Шварценеггер (за кадром) звертається до українців з такими словами: "Особливо зараз, у цей дуже важкий час. У кожного може бути мрія. І кожен може втілити її в життя".

Реклама:

А наприкінці кліпу він уже стоїть в компанії хлопців Kalush Orchestra і вимовляє українською назву пісні - "Щедрий вечір".

Пряма мова фронтмена "Калуша" Олега Псюка: "Коли ми були в США в турі, зняли відео на одну з наших пісень. Чисто на лайті, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA — San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію "Щедрівки" та завітали до Арнольда Шварценеггера в гості".