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Шварценеггер заговорил на украинском в новом клипе Kalush Orchestra

Евгений КизиловЧетверг, 12 января 2023, 19:07
Шварценеггер заговорил на украинском в новом клипе Kalush Orchestra
Арнольд Шварценеггер в компании группы Kalush Orchestra, скриншот из клипа

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер появился в новом клипе Kalush Orchestra "Щедрый вечер".

Источник: клип группы на YouTube, Министерство культуры и информационной политики в Telegram

Детали: В начале видео Шварценеггер (за кадром) обращается к украинцам с такими словами: "Особенно сейчас, в это очень трудное время. У каждого может быть мечта. И каждый может воплотить ее в жизнь".

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А в конце клипа он уже стоит в компании ребят Kalush Orchestra и произносит на украинском название песни - "Щедрий вечір".

Прямая речь фронтмена "Калуша" Олега Псюка: "Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше по этим улицам бегали в игре GTA - San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию "Щедривки" и пришли к Арнольду Шварценеггеру в гости".

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Темы: музыкаСШАУкраина
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