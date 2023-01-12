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Посли G7 передали Офісу президента рекомендації щодо судової реформи

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 20:18

Посли та представники посольств країн "Групи семи" і представництва ЄС мали зустріч із заступником керівника Офісу президента Андрієм Смирновим щодо судової реформи та передали ОП рекомендації.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда"

Як зазначають, зустріч була присвячена оцінці поточного стану та подальшим крокам у судовій реформі в Україні.

Андрій Смирнов зазначив, що отримав рекомендації від міжнародних партнерів, у яких ідеться про наступні кроки у судовій реформі з урахуванням перезапуску Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, та каже про "єдність думок" щодо вдосконалення роботи Верховного Суду, реформи Державної судової адміністрації.

Говорячи про рекомендації щодо запровадження прозорого конкурсного відбору суддів КСУ, посилення дисциплінарних процедур та етичних вимог до них, Смирнов зазначив, що багато питань урегульовані в законопроекті про конституційну процедуру, який поки що не ухвалила Верховна Рада.

"Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, який головує у групі послів G7 із початку 2023 року, наголосив на важливості того, що судова реформа є пріоритетом для дипломатичних представників країн "Великої сімки" і для української влади. Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що судова реформа, яка вимагає багато зусиль, є важливою гарантією безпеки інвестицій. Вона підтримала позицію заступника керівника ОП стосовно того, що реформа має полягати не в переміщенні людей із посад, а у створенні міцних ефективних інституцій", - зазначають в комюніке Офісу президента.

Також зазначається, що посли привітали рішення з’їзду суддів України щодо обрання всіх восьми членів ВРП за своєю квотою та висловили сподівання на подальший прогрес у судовій реформі. Початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції.

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Нагадаємо, Єврокомісія очікує, що Україна повністю врахує рекомендації Венеційської комісії до закону №7662 про Конституційний суд.

Теми: G7Українасудреформи
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