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Послы G7 передали Офису президента рекомендации по судебной реформе

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 20:18

Послы и представители посольств стран "Группы семи" и представительства ЕС встретились с заместителем руководителя Офиса президента Андреем Смирновым для обсуждения судебной реформы и передали ОП рекомендации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда"

Как отмечают, встреча была посвящена оценке текущего состояния и дальнейшим шагам в судебной реформе в Украине.

Андрей Смирнов отметил, что получил рекомендации от международных партнеров, в которых говорится о следующих шагах в судебной реформе с учетом перезапуска Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, и говорит о "единстве мнений" по совершенствованию работы Верховного Суда, реформы Государственной судебной администрации.

Говоря о рекомендациях по внедрению прозрачного конкурсного отбора судей КСУ, усилению дисциплинарных процедур и этических требований к судьям, Смирнов отметил, что многие вопросы урегулированы в законопроекте о конституционной процедуре, который пока не приняла Верховная Рада.

"Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда, который председательствует в группе послов G7 с начала 2023 года, отметил важность того, что судебная реформа является приоритетом для дипломатических представителей стран "Большой семерки" и для украинской власти. Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что судебная реформа, которая требует много усилий, является важной гарантией безопасности инвестиций. Она поддержала позицию заместителя руководителя ОП о том, что реформа должна заключаться не в перемещении людей с должностей, а в создании прочных эффективных институтов", - отмечают в коммюнике Офиса президента.

Также отмечается, что послы приветствовали решение съезда судей Украины об избрании всех восьми членов ВСП по своей квоте и выразили надежду на дальнейший прогресс в судебной реформе. Начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции.

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Напомним, Еврокомиссия ожидает, что Украина полностью учтет рекомендации Венецианской комиссии к закону №7662 о Конституционном суде.

Темы: G7Украинасудреформы
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