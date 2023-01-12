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Окупант боїться купляти спиртне в Україні, "бо отруять" – перехоплення ГУР

"Українська правда"Четвер, 12 січня 2023, 21:02
Getty Images

Російський військовий у телефонній розмові з дружиною каже, що не купляє алкогольні напої в Україні, бо боїться отруїтися.

Джерело: перехоплення Головного управління розвідки

Деталі: Окупант озвучує свої бажання на Новий рік – горілка, пиво. Але купляти міцні напої не наважується, бо можуть чогось підмішати.

Пряма мова: "Кто хочет - достает (алкоголь – ред.)... ну, периодически мрут, слепнут… Я не покупаю ниче, ато отравят".

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Теми: війнаРосіяалкоголь
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