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Окупант боїться купляти спиртне в Україні, "бо отруять" – перехоплення ГУР

"Українська правда"Четвер, 12 січня 2023, 20:02
Окупант боїться купляти спиртне в Україні, бо отруять – перехоплення ГУР
Getty Images

Російський військовий у телефонній розмові з дружиною каже, що не купляє алкогольні напої в Україні, бо боїться отруїтися.

Джерело: перехоплення Головного управління розвідки

Деталі: Окупант озвучує свої бажання на Новий рік – горілка, пиво. Але купляти міцні напої не наважується, бо можуть чогось підмішати.

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Пряма мова: "Кто хочет - достает (алкоголь – ред.)... ну, периодически мрут, слепнут… Я не покупаю ниче, ато отравят".

Теми: війнаРосіяалкоголь
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