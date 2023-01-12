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Оккупант боится покупать спиртное в Украине, "потому что отравят" – перехват ГУР

"Украинская правда"Четверг, 12 января 2023, 20:02
Оккупант боится покупать спиртное в Украине, потому что отравят – перехват ГУР
Getty Images

Российский военный в телефонном разговоре с женой говорит, что не покупает алкогольные напитки в Украине, потому что боится отравиться.

Источник: перехват Главного управления разведки

Детали: Оккупант озвучивает свои желания на Новый год - водка, пиво. Но покупать крепкие напитки не решается, потому что могут чего-то подмешать.

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Прямая речь: "Кто хочет - достает (алкоголь - ред.)... ну, периодически мрут, слепнут... Я не покупаю ниче, ато отравят".

Темы: войнаРосcияалкоголь
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