Оккупант боится покупать спиртное в Украине, "потому что отравят" – перехват ГУР

Российский военный в телефонном разговоре с женой говорит, что не покупает алкогольные напитки в Украине, потому что боится отравиться.

Источник: перехват Главного управления разведки

Детали: Оккупант озвучивает свои желания на Новый год - водка, пиво. Но покупать крепкие напитки не решается, потому что могут чего-то подмешать.

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Прямая речь: "Кто хочет - достает (алкоголь - ред.)... ну, периодически мрут, слепнут... Я не покупаю ниче, ато отравят".