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У США призначили спецпрокурора у справі про поводження Байдена із секретними документами

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 21:15

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у четвер оголосив про призначення спеціального прокурора для розслідування поводження президента Джо Байдена із секретними документами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Оголошую про призначення Роберта Гура як спеціального прокурора відповідно до внутрішніх процедур міністерства юстиції США, які регулюють це питання", – сказав Гарленд на брифінгу, додавши, що про призначення було повідомлено спікерів обох палат Конгресу.

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Роберт Гур раніше працював прокурором у штаті Мериленд.

Спеціальні прокурори назначаються для розслідування політично чутливих питань і мають певний ступінь незалежності у своїх діях, зокрема мають повноваження самостійно оголошувати кримінальні звинувачення.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Мін’юст США призначив експрокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Джека Сміта спеціальним прокурором, який буде керувати розслідуваннями щодо 45-го президента Дональда Трампа.

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Як повідомлялось, юристи з Білого дому виявили у домівці Джо Байдена у Делавері ще одну партію документів з грифом "таємно", на додачу до старих документів, знайдених в аналітичному центрі команди Байдена у Вашингтоні. Про документи сповістили Міністерство юстиції та передали їх у розпорядження відомства.

Новий спікер Палати представників від республіканців Кевін Маккарті заявив, що Конгрес має почати розслідування з цього приводу.

Про документи, знайдені у Дональда Трампа, "ЄвроПравда" детально розповідала у статті: Секрети у шафі Трампа. За що ФБР переслідує експрезидента США та що йому загрожує.

Теми: СШАБайден
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