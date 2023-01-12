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В США назначили спецпрокурора по делу об обращении Байдена с секретными документами

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 21:15

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в четверг объявил о назначении специального прокурора для расследования обращения президента Джо Байдена с секретными документами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Объявляю о назначении Роберта Гура как специального прокурора в соответствии с внутренними процедурами министерства юстиции США, которые регулируют этот вопрос", - сказал Гарленд на брифинге, добавив, что о назначении было сообщено спикерам обеих палат Конгресса.

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Роберт Гур ранее работал прокурором в штате Мэриленд.

Специальные прокуроры назначаются для расследования политически чувствительных вопросов и имеют определенную степень независимости в своих действиях, в частности имеют полномочия самостоятельно объявлять уголовные обвинения.

Напомним, что в ноябре прошлого года Минюст США назначил экс-прокурора Международного уголовного суда в Гааге Джека Смита специальным прокурором, который будет руководить расследованиями в отношении 45-го президента Дональда Трампа.

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Как сообщалось, юристы из Белого дома обнаружили в доме Джо Байдена в Делавэре еще одну партию документов с грифом "секретно", в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне. О документах известили Министерство юстиции и передали их в распоряжение ведомства.

Новый спикер Палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти заявил, что Конгресс должен начать расследование по этому поводу.

О документах, найденных у Дональда Трампа, "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье: Секреты в шкафу Трампа. За что ФБР преследует экс-президента США и что ему грозит.

Темы: СШАБайден
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