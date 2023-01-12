В США назначили спецпрокурора по делу об обращении Байдена с секретными документами
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в четверг объявил о назначении специального прокурора для расследования обращения президента Джо Байдена с секретными документами.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Объявляю о назначении Роберта Гура как специального прокурора в соответствии с внутренними процедурами министерства юстиции США, которые регулируют этот вопрос", - сказал Гарленд на брифинге, добавив, что о назначении было сообщено спикерам обеих палат Конгресса.
Роберт Гур ранее работал прокурором в штате Мэриленд.
Специальные прокуроры назначаются для расследования политически чувствительных вопросов и имеют определенную степень независимости в своих действиях, в частности имеют полномочия самостоятельно объявлять уголовные обвинения.
Напомним, что в ноябре прошлого года Минюст США назначил экс-прокурора Международного уголовного суда в Гааге Джека Смита специальным прокурором, который будет руководить расследованиями в отношении 45-го президента Дональда Трампа.
Как сообщалось, юристы из Белого дома обнаружили в доме Джо Байдена в Делавэре еще одну партию документов с грифом "секретно", в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне. О документах известили Министерство юстиции и передали их в распоряжение ведомства.
Новый спикер Палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти заявил, что Конгресс должен начать расследование по этому поводу.
О документах, найденных у Дональда Трампа, "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье: Секреты в шкафу Трампа. За что ФБР преследует экс-президента США и что ему грозит.