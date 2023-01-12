Туреччина викликала посла Швеції через акцію курдів з "повішеним Ердоганом"

Міністерство закордонних справ Туреччини в четвер викликало посла Швеції Стаффана Херрстрьома у зв’язку з акцією курдської організації, де було "повішене" опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середу організація "Комітет Рожави" виклала фото й відео акції біля мерії Стокгольма з опудалом, повішеним за ноги.

"Історія показує, як часто закінчують диктатори, тому, заради всіх, Ердогане: скористайся шансом і піди у відставку, щоб не опинитися догори ногами на площі Таксим (головна площа Стамбула, яка стала місцем антиурядових протестів 2013 року)!" – підписали зображення у Twitter.

"Комітет Рожави" називає себе "мережею солідарності і обміну з революційним рухом по всьому Курдистану". Турецькі ЗМІ називають їх прихильниками Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією.

Хоча у Швеції акції загалом не помітили, на неї звернули увагу турецькі ЗМІ й користувачі соцмереж, зокрема прессекретар Ердогана Фахреттін Алтун. Він назвав акцію "доказом того, що шведська влада не зробила необхідних кроків проти тероризму, як вона стверджувала останнім часом".

Шведський міністр закордонних справ Тобіас Біллстрьом прокоментував акцію у другій половині дня в четвер.

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"Уряд цінує відкриту дискусію щодо політичного вибору, але рішуче відкидає погрози та ненависть до політичних представників. Зображення обраного президента, якого страчують біля мерії, є огидним", – написав він у Twitter.

Пізніше речниця шведського МЗС Анна Ерхардт повідомила шведському мовнику SVT, що шведського посла в Туреччині Херрстьома було викликано в зовнішньополітичне відомство в Анкарі.

Офіційно турецьке МЗС про це не повідомляло, та через джерела турецькі ЗМІ повідомили, що Херрстрому "рішуче повідомлено про те, що ми рішуче засуджуємо і протестуємо проти цього огидного акту, і зажадали не допускати подібних терористичних актів, які є явним порушенням зобов'язань Швеції за тристороннім меморандумом і які відкрито загрожують нашій країні".

Як відомо, Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу, стверджуючи, що вони недостатньо борються з тероризмом. Останні соцопитування засвідчують, що шведи проти поступок Туреччині для отримання згоди на вступ до НАТО.