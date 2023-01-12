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Турция вызвала посла Швеции из-за акции курдов с "повешенным Эрдоганом"

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 21:27

Министерство иностранных дел Турции в четверг вызвало посла Швеции Стаффана Херрстрьома в связи с акцией курдской организации, где было "повешено" чучело, которое символизировало турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В среду организация "Комитет Рожавы" выложила фото и видео акции возле мэрии Стокгольма с чучелом, повешенным за ноги.

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"История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим (главная площадь Стамбула, которая стала местом антиправительственных протестов 2013 года)!" - подписали изображение в Twitter.

"Комитет Рожавы" называет себя "сетью солидарности и обмена с революционным движением по всему Курдистану". Турецкие СМИ называют их сторонниками Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией.

Хотя в Швеции акцию в целом не заметили, на нее обратили внимание турецкие СМИ и пользователи соцсетей, в частности пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун. Он назвал акцию "доказательством того, что шведские власти не предприняли необходимых шагов против терроризма, как они утверждали в последнее время".

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Шведский министр иностранных дел Тобиас Биллстрём прокомментировал акцию во второй половине дня в четверг.

"Правительство ценит открытую дискуссию относительно политического выбора, но решительно отвергает угрозы и ненависть к политическим представителям. Изображение избранного президента, которого казнят возле мэрии, является отвратительным", - написал он в Twitter.

Позже пресс-секретарь шведского МИД Анна Эрхардт сообщила шведскому вещателю SVT, что шведский посол в Турции Херрстьом был вызван во внешнеполитическое ведомство в Анкаре.

Официально турецкий МИД об этом не сообщал, но через источники турецкие СМИ сообщили, что Херрстрому "решительно сообщено о том, что мы решительно осуждаем и протестуем против этого отвратительного акта, и потребовали не допускать подобных террористических актов, которые являются явным нарушением обязательств Швеции по трехстороннему меморандуму и которые открыто угрожают нашей стране".

Как известно, Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в Альянс, утверждая, что они недостаточно борются с терроризмом. Последние соцопросы свидетельствуют, что шведы против уступок Турции для получения согласия на вступление в НАТО.

Темы: ТурцияШвецияЭрдоган
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