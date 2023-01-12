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Україна анонсувала голосування в ООН за спецтрибунал щодо агресії Росії

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 21:40

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова анонсувала винесення на голосування в Генеральній Асамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це Джапарова сказала на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї", – зазначила вона.

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Перша заступниця голови МЗС наголосила, що "право сили, яке Росія варварськи практикує щодо України, дає чіткий сигнал усім присутнім у цій залі: ніхто більше не перебуває у безпеці".

"Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне – безпека зруйнована, міжнародний мир поставлений під сумнів, верховенство права брутально порушується", – зазначила Джапарова.

Вона нагадала, що майже 88 років тому США, Велика Британія, Франція та Радянський Союз підписали Лондонську угоду та Статут Міжнародного військового трибуналу, які відкрили шлях до Нюрнберзького процесу.

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"Це саме те, що ми повинні зробити сьогодні – створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії", – додала Джапарова.

Ще у грудні ЗМІ повідомляли, що в ООН циркулює проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Як відомо, деякі країни та організації, зокрема Україна, закликають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією під час вторгнення в Україну.

Між тим, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, розглядаючи покарання РФ за злочин агресії проти України, вважає за доцільне фокусуватись для цього на вже існуючих інституціях, а не на створенні нових.

Водночас МКС не може розслідувати злочин агресії, якщо обидві сторони конфлікту не є учасниками Римського статуту. Ні Росія, ні Україна не ратифікували Римський статут.

Теми: трибуналООНРосія
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