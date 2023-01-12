Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина анонсировала голосование в ООН за спецтрибунал по агрессии России

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 22:40

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о создании специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом Джапарова сказала на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", - отметила она.

Первый заместитель главы МИД подчеркнула, что "право силы, которое Россия варварски практикует в отношении Украины, дает четкий сигнал всем присутствующим в этом зале: никто больше не находится в безопасности".

"Если страна, которая злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности, нападает на другое государство-член ООН, это означает лишь одно - безопасность разрушена, международный мир поставлен под сомнение, верховенство права грубо нарушается", - отметила Джапарова.

Она напомнила, что почти 88 лет назад США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Лондонское соглашение и Устав Международного военного трибунала, которые открыли путь к Нюрнбергскому процессу.

"Это именно то, что мы должны сделать сегодня - создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии", - добавила Джапарова.

ВИДЕО ДНЯ

Еще в декабре СМИ сообщали, что в ООН циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Некоторые страны и организации, в частности Украина, призывают создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией во время вторжения в Украину.

Между тем главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассматривая наказание РФ за преступление агрессии против Украины, считает целесообразным фокусироваться для этого на уже существующих институтах, а не на создании новых

В то же время МУС не может расследовать преступление агрессии, если обе стороны конфликта не являются участниками Римского статута. Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут.

Темы: трибуналООНРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский рассказал, какие подразделения защищают Бахмут и Соледар

видеоПритула показал, как украинский дрон SHARK работает над Донецком

видео, фотоВ Бердянске взрывы: оккупанты говорят, что взорвано авто гауляйтера

Бои за Соледар продолжаются – Генштаб

Британия на следующей неделе объявит решение передать танки Украине - СМИ

Станции киевского метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого" получат новые названия

Все новости...
трибунал
Александра Матвийчук: Люди, которые совершали преступления своими руками, не должны спрятаться за абстрактным Путиным
В США изучают предложение Украины о трибунале по преступлению агрессии РФ
В ООН циркулирует проект резолюции о создании международного трибунала - СМИ
Последние новости
23:17
В Офисе президента рассказали об ожиданиях от саммита Украина-ЕС
22:50
Встреча с поляком на пробежке повлияла на позицию Шольца по предоставлению танков Украине - СМИ
22:49
Зеленский рассказал, какие подразделения защищают Бахмут и Соледар
22:19
Кулеба: уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2 - ждут решения Германии
22:16
В Минэкономики допускают возвращение аукционов на Prozorro весной
22:13
Кулеба: Наша цель – собрать бригаду танков Leopard
21:58
В ЕС рассказали, когда оценят "кандидатские" реформы Украины: устно - весной, официально - осенью
21:42
Россияне уже ищут персонал для ЗАЭС по объявлениям – мэр
21:28
Министр обороны Германии уйдет в отставку - Bild
21:25
фотоРоссияне утром обстреляли Никополь из БМП-2: повреждены многоэтажки
Все новости...