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У Франції після перевірок на Лазуровому березі посилили контроль за санкціями проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 22:38

Управління по боротьбі з шахрайством міністерства економіки Франції в четвер повідомило про проведену ще минулого року операцію щодо дотримання санкцій ЄС проти Росії агентствами з продажу нерухомості на Лазуровому березі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що у вересні 2022 року управління здійснило перевірку агентств нерухомості в Приморських Альпах – французькому департаменті, до якого входять півострів Сен-Жан-Кап-Ферра і так звана "Бухта мільярдерів" Кап-д'Антіб.

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Перевірка показала, що 60% установ або не знали про свої зобов'язання щодо санкцій ЄС, або не виконували їх. Серед іншого, деякі агенти з нерухомості не перевірили, чи є імена їхніх клієнтів у реєстрі заморожених активів, або не втілювали санкції достатньо оперативно.

У зв’язку з цим міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що залучення ріелторів до виконання санкцій є ключовим для успіху заходів із заморожування активів.

"Це неодмінна умова для перешкоджання фінансуванню незаконної діяльності, зокрема в контексті конфлікту в Україні", – йдеться в його заяві, де також зазначається, що французький Мінфін "приділятиме пильну увагу" дотриманню вимог у сфері нерухомості.

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У відомстві додали, що взаємодіють із казначейською службою Франції та органом по боротьбі з відмиванням грошей Tracfin, щоб попередити про підозри в ухиленні від санкцій, які виявили посадовці Управління по боротьбі з шахрайством  під час перевірок.

Як зазначає Bloomberg, за останні десятиліття громадяни РФ, які перебувають під санкціями Євросоюзу, скупили деякі з найбільш ексклюзивних об'єктів нерухомості на Лазуровому березі Франції.

Так, російський олігарх Роман Абрамович на початку 2000-х років придбав Шато де ла Кро на мисі Антіб на Лазуровому березі, а Алєксандр Пономаренко має власну віллу в Сен-Жан-Кап-Ферра із краєвидом на Середземне море.

Як повідомлялось у липні 2022 року, фінансова прокуратура Франції розпочала попереднє розслідування щодо походження статків наближених до Владіміра Путіна російських олігархів, розташованих на французькій території.

Теми: санкціїФранціяРосія
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