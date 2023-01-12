Во Франции после проверок на Лазурном берегу усилили контроль за санкциями против РФ

Управление по борьбе с мошенничеством министерства экономики Франции в четверг сообщило о проведенной еще в прошлом году операции по соблюдению санкций ЕС против России агентствами по продаже недвижимости на Лазурном берегу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что в сентябре 2022 года управление осуществило проверку агентств недвижимости в Приморских Альпах - французском департаменте, в который входят полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра и так называемая "Бухта миллиардеров" Кап-д'Антиб.

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Проверка показала, что 60% учреждений либо не знали о своих обязательствах по санкциям ЕС, либо не выполняли их. Среди прочего, некоторые агенты по недвижимости не проверили, есть ли имена их клиентов в реестре замороженных активов, или не воплощали санкции достаточно оперативно.

В связи с этим министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что привлечение риэлторов к выполнению санкций является ключевым для успеха мер по замораживанию активов.

"Это непременное условие для препятствования финансированию незаконной деятельности, в частности в контексте конфликта в Украине", - говорится в его заявлении, где также отмечается, что французский Минфин "будет уделять пристальное внимание" соблюдению требований в сфере недвижимости.

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В ведомстве добавили, что взаимодействуют с казначейской службой Франции и органом по борьбе с отмыванием денег Tracfin, чтобы предупредить о подозрениях в уклонении от санкций, которые обнаружили должностные лица Управления по борьбе с мошенничеством во время проверок.

Как отмечает Bloomberg, за последние десятилетия граждане РФ, находящиеся под санкциями Евросоюза, скупили некоторые из самых эксклюзивных объектов недвижимости на Лазурном берегу Франции.

Так, российский олигарх Роман Абрамович в начале 2000-х годов приобрел Шато де ла Кро на мысе Антиб на Лазурном берегу, а Александр Пономаренко имеет собственную виллу в Сен-Жан-Кап-Ферра с видом на Средиземное море.

Как сообщалось в июле 2022 года, финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование о происхождении состояния приближенных к Владимиру Путину российских олигархов, расположенных на французской территории.