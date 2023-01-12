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Во Франции после проверок на Лазурном берегу усилили контроль за санкциями против РФ

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 23:38

Управление по борьбе с мошенничеством министерства экономики Франции в четверг сообщило о проведенной еще в прошлом году операции по соблюдению санкций ЕС против России агентствами по продаже недвижимости на Лазурном берегу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что в сентябре 2022 года управление осуществило проверку агентств недвижимости в Приморских Альпах - французском департаменте, в который входят полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра и так называемая "Бухта миллиардеров" Кап-д'Антиб.

Проверка показала, что 60% учреждений либо не знали о своих обязательствах по санкциям ЕС, либо не выполняли их. Среди прочего, некоторые агенты по недвижимости не проверили, есть ли имена их клиентов в реестре замороженных активов, или не воплощали санкции достаточно оперативно.

В связи с этим министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что привлечение риэлторов к выполнению санкций является ключевым для успеха мер по замораживанию активов.

"Это непременное условие для препятствования финансированию незаконной деятельности, в частности в контексте конфликта в Украине", - говорится в его заявлении, где также отмечается, что французский Минфин "будет уделять пристальное внимание" соблюдению требований в сфере недвижимости.

В ведомстве добавили, что взаимодействуют с казначейской службой Франции и органом по борьбе с отмыванием денег Tracfin, чтобы предупредить о подозрениях в уклонении от санкций, которые обнаружили должностные лица Управления по борьбе с мошенничеством во время проверок.

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Как отмечает Bloomberg, за последние десятилетия граждане РФ, находящиеся под санкциями Евросоюза, скупили некоторые из самых эксклюзивных объектов недвижимости на Лазурном берегу Франции.

Так, российский олигарх Роман Абрамович в начале 2000-х годов приобрел Шато де ла Кро на мысе Антиб на Лазурном берегу, а Александр Пономаренко имеет собственную виллу в Сен-Жан-Кап-Ферра с видом на Средиземное море.

Как сообщалось в июле 2022 года, финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование о происхождении состояния приближенных к Владимиру Путину российских олигархов, расположенных на французской территории.

Темы: санкцииФранцияРосcия
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