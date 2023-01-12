В Іспанію прибули 225 українців для військової підготовки, їх зустріла міністерка оборони

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у четвер увечері зустріла групу з 225 громадян України, які прибули для проходження військової підготовки для подальшої участі у війні з Росією.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила іспанська агенція EFE.

Роблес зустріла українців на військовій базі Торрехон, що неподалік від Мадрида, у супроводі начальника Генерального штабу Теодоро Лопеса Кальдерона та посла України Сергія Погорельцева.

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"Для мене велика честь вітати їх тут, в Іспанії. Іспанія відчуває себе дуже близькою до всього українського народу з 24 лютого", – сказала міністерка оборони Іспанії, висловивши своє захоплення "героїзмом, хоробрістю і тим, як вони захищають свою країну".

"Припинення війни для нас означає повернення всіх тимчасово окупованих територій", – наголосив своєю чергою посол України в Іспанії, подякувавши іспанському уряду за підтримку й швидку відповідь на прохання Києва.

Українці прибули до Іспанії на літаку Airbus 330 військово-повітряних сил Іспанії. З 225 громадян Украни, які прибули, 198 є цивільними особами без військового досвіду, які були мобілізовані Україною для участі у війні з Росією після повномасштабного вторгнення.

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Мобілізовані візьмуть участь у модулі базової бойової підготовки в Толедському навчально-координаційному центрі на базі Академії піхоти.

Зазначається, що це вже друга група українських військовослужбовців, які пройшли підготовку в цьому центрі, після першого модуля, проведеного у листопаді-грудні для 64 українців.

Раніше очільниця іспанського Міноборони стверджувала, що Іспанія має можливість навчати 2400 українських військовослужбовців на рік в рамках нещодавно затвердженої місії ЄС.

Нещодавно вона також заявила, що Швейцарія накладає вето на відправлення в Україну певної військової допомоги.