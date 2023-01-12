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В Испанию прибыли 225 украинцев для военной подготовки, их встретила министр обороны

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 22:57

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в четверг вечером встретила группу из 225 граждан Украины, которые прибыли для прохождения военной подготовки для дальнейшего участия в войне с Россией.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщило испанское агентство EFE.

Роблес встретила украинцев на военной базе Торрехон, недалеко от Мадрида, в сопровождении начальника Генерального штаба Теодоро Лопеса Кальдерона и посла Украины Сергея Погорельцева.

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"Для меня большая честь приветствовать их здесь, в Испании. Испания чувствует себя очень близкой ко всему украинскому народу с 24 февраля", - сказала министр обороны Испании, выразив свое восхищение "героизмом, храбростью и тем, как они защищают свою страну".

"Прекращение войны для нас означает возвращение всех временно оккупированных территорий", - подчеркнул в свою очередь посол Украины в Испании, поблагодарив испанское правительство за поддержку и быстрый ответ на просьбу Киева.

Украинцы прибыли в Испанию на самолете Airbus 330 военно-воздушных сил Испании. Из 225 прибывших граждан Украины 198 являются гражданскими лицами без военного опыта, которые были мобилизованы Украиной для участия в войне с Россией после полномасштабного вторжения.

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Мобилизованные примут участие в модуле базовой боевой подготовки в Толедском учебно-координационном центре на базе Академии пехоты.

Отмечается, что это уже вторая группа украинских военнослужащих, которые прошли подготовку в этом центре, после первого модуля, проведенного в ноябре-декабре для 64 украинцев.

Ранее руководительница испанского Минобороны утверждала, что Испания имеет возможность обучать 2400 украинских военнослужащих в год в рамках недавно утвержденной миссии ЕС.

Темы: ИспанияМиноборонывойна
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