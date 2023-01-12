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Сумщина: окупанти за добу завдали 21 удар

"Українська правда"Четвер, 12 січня 2023, 23:50
Сумщина: окупанти за добу завдали 21 удар
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

12 січня росіяни обстріляли дві прикордонні громади у Сумській області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів, зафіксовано 14 "прильотів". Крім того, окупанти відкривали автоматні черги у бік української території.

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По Середино-Будській громаді противник здійснив мінометний обстріл, було 7 "прильотів".

В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Теми: Сумська областьобстріл
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