Сумщина: окупанти за добу завдали 21 удар
П'ятниця, 13 січня 2023, 00:50
12 січня росіяни обстріляли дві прикордонні громади у Сумській області.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів, зафіксовано 14 "прильотів". Крім того, окупанти відкривали автоматні черги у бік української території.
По Середино-Будській громаді противник здійснив мінометний обстріл, було 7 "прильотів".
В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.
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