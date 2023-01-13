Сумщина: окупанти за добу завдали 21 удар

ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

12 січня росіяни обстріляли дві прикордонні громади у Сумській області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів, зафіксовано 14 "прильотів". Крім того, окупанти відкривали автоматні черги у бік української території.

По Середино-Будській громаді противник здійснив мінометний обстріл, було 7 "прильотів".

В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.