Сумщина: оккупанты за сутки нанесли 21 удар

12 января россияне обстреляли две пограничные громады в Сумской области.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Эсманскую громаду враг обстрелял из минометов, зафиксировано 14 "прилетов". Кроме того, оккупанты открывали автоматные очереди в сторону украинской территории.

По Середино-Будской громаде противник совершил минометный обстрел, было 7 "прилетов".

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.