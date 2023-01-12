Сумщина: оккупанты за сутки нанесли 21 удар
Четверг, 12 января 2023, 23:50
12 января россияне обстреляли две пограничные громады в Сумской области.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: Эсманскую громаду враг обстрелял из минометов, зафиксировано 14 "прилетов". Кроме того, оккупанты открывали автоматные очереди в сторону украинской территории.
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По Середино-Будской громаде противник совершил минометный обстрел, было 7 "прилетов".
В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.