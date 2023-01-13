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Сумщина: оккупанты за сутки нанесли 21 удар

"Украинская правда"Пятница, 13 января 2023, 00:50
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ЖИВИЦКОГО

12 января россияне обстреляли две пограничные громады в Сумской области.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Эсманскую громаду враг обстрелял из минометов, зафиксировано 14 "прилетов". Кроме того, оккупанты открывали автоматные очереди в сторону украинской территории.

По Середино-Будской громаде противник совершил минометный обстрел, было 7 "прилетов".

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

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Темы: Сумская областьобстрел
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