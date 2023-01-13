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Понад 130 працівників системи МВС отримали державні нагороди

"Українська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 01:53
У МВС відбулося вручення державних нагород, фото з сайту міністерства

Понад 130 співробітникам Національної поліції, Національної гвардії та Держаної прикордонної служби вручили державні нагороди.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "За бездоганне служіння українському народові державні нагороди отримали понад 130 працівників системи МВС".

Деталі: Повідомляється, що захисників нагородили орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, Данила Галицького та медалями "За бездоганну службу" І та ІІІ ступеня, "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Під час вручення державних нагород поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам очільник МВС Денис Монастирський наголосив, що "кожен із присутніх потом і кров’ю виборював і продовжує виборювати незалежність України". 

Зазначається, що указом президента Володимира Зеленського орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено начальника Управління авіації та поліції на воді Національної поліції Сергія Науменка. А медаль "За військову службу Україні" вручили розвіднику Національної гвардії Євгенію Фастовському.

Теми: МВСПрикордонна службанагороди
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