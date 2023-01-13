Понад 130 працівників системи МВС отримали державні нагороди
Понад 130 співробітникам Національної поліції, Національної гвардії та Держаної прикордонної служби вручили державні нагороди.
Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ
Дослівно: "За бездоганне служіння українському народові державні нагороди отримали понад 130 працівників системи МВС".
Деталі: Повідомляється, що захисників нагородили орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, Данила Галицького та медалями "За бездоганну службу" І та ІІІ ступеня, "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".
Під час вручення державних нагород поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам очільник МВС Денис Монастирський наголосив, що "кожен із присутніх потом і кров’ю виборював і продовжує виборювати незалежність України".
Зазначається, що указом президента Володимира Зеленського орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено начальника Управління авіації та поліції на воді Національної поліції Сергія Науменка. А медаль "За військову службу Україні" вручили розвіднику Національної гвардії Євгенію Фастовському.