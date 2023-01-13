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Более 130 работников системы МВД получили государственные награды

"Украинская правда"Пятница, 13 января 2023, 01:53
В МВД состоялось вручение государственных наград, фото с сайта министерства

Более 130 сотрудникам Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы вручили государственные награды.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Дословно: "За безупречное служение украинскому народу государственные награды получили более 130 работников системы МВД".

Детали: Сообщается, что защитников наградили орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" III степени, Даниила Галицкого и медалями "За безупречную службу" I и III степени, "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Во время вручения государственных наград полицейским, нацгвардейцам и пограничникам глава МВД Денис Монастырский отметил, что "каждый из присутствующих потом и кровью боролся и продолжает бороться за независимость Украины".

Отмечается, что указом президента Владимира Зеленского орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден начальник Управления авиации и полиции на воде Национальной полиции Сергей Науменко. А медаль "За воинскую службу Украине" вручили разведчику Национальной гвардии Евгению Фастовскому.

Темы: МВДПограничная службанаграды
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