Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 130 работников системы МВД получили государственные награды

"Украинская правда"Пятница, 13 января 2023, 00:53
Более 130 работников системы МВД получили государственные награды
В МВД состоялось вручение государственных наград, фото с сайта министерства

Более 130 сотрудникам Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы вручили государственные награды.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Дословно: "За безупречное служение украинскому народу государственные награды получили более 130 работников системы МВД".

Реклама:

Детали: Сообщается, что защитников наградили орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" III степени, Даниила Галицкого и медалями "За безупречную службу" I и III степени, "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Во время вручения государственных наград полицейским, нацгвардейцам и пограничникам глава МВД Денис Монастырский отметил, что "каждый из присутствующих потом и кровью боролся и продолжает бороться за независимость Украины".

Отмечается, что указом президента Владимира Зеленского орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден начальник Управления авиации и полиции на воде Национальной полиции Сергей Науменко. А медаль "За воинскую службу Украине" вручили разведчику Национальной гвардии Евгению Фастовскому.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МВДПограничная службанаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
МВД
Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки
Из Купянского района эвакуировали более полутысячи человек
Под Киевом из-за детонации во время экспертизы погибли 4 человека
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: