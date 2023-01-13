Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі окупантів вже більше, ніж місцевих жителів – мер

"Українська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 04:58
В'ЇЗД ДО МЕЛІТОПОЛЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ МІСЬКРАДИ МІСТА

У тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області продовжують прибувати окупанти. Росіян у місті вже більше, ніж місцевих мешканців, які залишилися в окупації.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "У Мелітополі кількість іноземних "туристів" – росіян, бурят, осетинів, кадирівців – перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації".

Деталі: За словами Федорова, загарбники Мелітополя селяться у житло людей, які виїхали з окупації, переодягаються у цивільний одяг та підслуховують розмови на вулицях, а також пересуваються містом у шкільних автобусах з написом "діти" та на легкових автомобілях з українськими номерами.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Мелітопольокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Джапарова в ООН: 10 пунктів Формули миру здатні повернути безпеку і справедливість Україні

Зеленський розповів, які підрозділи боронять Бахмут та Соледар

відеоПритула показав, як український дрон SHARK працює над Донецьком

відео, фото, оновленоУ Бердянську вибухи: окупанти кажуть, що підірвано авто гауляйтера

Британія наступного тижня оголосить рішення передати танки Україні - ЗМІ

Станції столичного метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого" отримають нові назви

Усі новини...
Мелітополь
Детонував 5 годин: у Мелітополі знищили склад боєприпасів РФ – мер
Мелітополь: вибухи лунали декілька годин на захопленому росіянами заводі Гідромаш – мер
Окупанти "невдало палять": Федоров повідомив про серію вибухів у Мелітополі
Останні новини
04:45
У Мелітополі прогримів гучний вибух – мер
03:58
Україна передала РФ список з 800 поранених військовослужбовців, які перебувають у полоні
02:55
Джапарова в ООН: 10 пунктів Формули миру здатні повернути безпеку і справедливість Україні
01:27
ЦНС: Окупанти проводять рейди у прифронтових містах – шукають партизан
00:37
У грудні в Україну завезли понад 300 тис. генераторів – ОП
23:46
Польський Сейм стурбований здоров’ям Саакашвілі
23:38
фотоРФ вдарила ракетами з вертольота та скинула вибухівку з дрона – Сумська ОВА
23:17
В Офісі президента розповіли про очікування від саміту Україна-ЄС
22:50
Зустріч із поляком на пробіжці вплинула на позицію Шольца щодо надання танків Україні – ЗМІ
22:49
Зеленський розповів, які підрозділи боронять Бахмут та Соледар
Усі новини...