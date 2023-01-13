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У Мелітополі окупантів вже більше, ніж місцевих жителів – мер

"Українська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 03:58
У Мелітополі окупантів вже більше, ніж місцевих жителів – мер
В'ЇЗД ДО МЕЛІТОПОЛЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ МІСЬКРАДИ МІСТА

У тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області продовжують прибувати окупанти. Росіян у місті вже більше, ніж місцевих мешканців, які залишилися в окупації.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "У Мелітополі кількість іноземних "туристів" – росіян, бурят, осетинів, кадирівців – перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації".

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Деталі: За словами Федорова, загарбники Мелітополя селяться у житло людей, які виїхали з окупації, переодягаються у цивільний одяг та підслуховують розмови на вулицях, а також пересуваються містом у шкільних автобусах з написом "діти" та на легкових автомобілях з українськими номерами.

Теми: Мелітопольокупація
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