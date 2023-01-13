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В Мелитополе оккупантов уже больше, чем местных жителей – мэр

"Украинская правда"Пятница, 13 января 2023, 04:58
ВЪЕЗД В МЕЛИТОПОЛЬ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ГОРСОВЕТА ГОРОДА

Во временно захваченный Мелитополь Запорожской области продолжают прибывать оккупанты. Россиян в городе уже больше, чем местных жителей, которые остались в оккупации.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "В Мелитополе количество иностранных "туристов" – россиян, бурят, осетин, кадыровцев – превысило количество местных жителей, которые вынуждены оставаться в оккупации".

Детали: По словам Федорова, захватчики Мелитополя селятся в жилье людей, которые выехали из оккупации, переодеваются в гражданскую одежду и подслушивают разговоры на улицах, а также передвигаются по городу в школьных автобусах с надписью "дети" и на легковых автомобилях с украинскими номерами.

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Темы: Мелитопольоккупация
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