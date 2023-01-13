Оголошення нових санкцій проти РФ очікується найближчими тижнями – координатор Держдепу

Координатор Державного департаменту США з питань санкцій, посол Джеймс О’Браєн у ході відеоконференції за участю українських посадовців заявив, що у найближчі тижні очікується, що Штати оголосять нові санкції проти Росії. На конференції обговорювалося питання посилення санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, які продовжують підтримувати агресію РФ проти України.

Джерело: пресслужба Офісу президента України

Дослівно: "Посол Джеймс О’Браєн наголосив, що робоча група в Державному департаменті, яка налічує близько 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом і групою Єрмака-Макфола. За його словами, нині завершується робота за низкою важливих напрямів, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.

Щодо визначення пріоритетних сфер, у яких насамперед впроваджуватимуться обмеження, то Джеймс О’Браєн зазначив, що орієнтиром буде те, як ці санкції позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані. Також важливо, чи скоювала особа злочини проти українських громадян, зокрема дітей, чи була залучена до анексії територій України, чи пропагувала це".

Деталі: Зі свого боку, голова ОПУ Андрій Єрмак запропонував у найближчі місяці провести санкційний саміт за участю представників США та інших партнерів України, на якому проаналізувати ефективність уже запроваджених санкцій та скоординувати кроки з посилення санкційного тиску. О’Браєн підтримав ініціативу щодо проведення санкційного саміту.