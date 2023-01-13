Объявление новых санкций против РФ ожидается в ближайшие недели – координатор Госдепа

Координатор Государственного департамента США по вопросам санкций, посол Джеймс О'Брайен в ходе видеоконференции с участием украинских чиновников заявил, что в ближайшие недели ожидается, что Штаты объявят новые санкции против России. На конференции обсуждался вопрос усиления санкций в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают поддерживать агрессию РФ против Украины.

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Дословно: "Посол Джеймс О'Брайен отметил, что рабочая группа в Государственном департаменте, которая насчитывает около 30 членов, детально изучает все материалы, переданные украинским правительством и группой Ермака-Макфола. По его словам, сейчас завершается работа по ряду важных направлений, и в ближайшие недели ожидается объявление новых санкций.

Реклама:

Что касается определения приоритетных сфер, в которых в первую очередь будут вводиться ограничения, то Джеймс О'Брайен отметил, что ориентиром будет то, как эти санкции скажутся на способности России на поле боя и в финансовом плане. Также важно, совершало ли лицо преступления против украинских граждан, в частности детей, было ли привлечено к аннексии территорий Украины, пропагандировало ли это".

Детали: Со своей стороны, председатель ОПУ Андрей Ермак предложил в ближайшие месяцы провести санкционный саммит с участием представителей США и других партнеров Украины, на котором проанализировать эффективность уже введенных санкций и скоординировать шаги по усилению санкционного давления. О'Брайен поддержал инициативу о проведении санкционного саммита.