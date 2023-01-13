Україна ініціюватиме ухвалення резолюцій ООН щодо Формули миру та відповідальності РФ

Україна цього року просуватиме, зокрема, дві резолюції Генеральної Асамблеї ООН – щодо реалізації Формули миру та притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни проти України.

Про це заявила журналістам у штаб-квартирі ООН перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ми зосередимо наші дипломатичні зусилля цього року на двох основних резолюціях. Крок номер один у лютому – це Формула миру. І другим кроком буде відповідальність Росії", - сказала вона.

За словами Джапарової, для ухвалення резолюції щодо Формули миру, яку запропонував на саміті G20 президент Володимир Зеленський, можна скликати надзвичайну спеціальну сесію Генасамблеї, тоді як резолюція щодо відповідальності буде розглянута пізніше цього року.

Текст резолюції щодо Формули миру буде узгоджено з групою партнерів України, пояснила вона: "Ідея насправді полягає в тому, щоб закріпити саму ідею Формули миру, її пункти, її бачення та філософію. Тому сподіваємося, що її буде розглянуто в кінці лютого з нагоди річниці повномасштабного вторгнення".

На думку Джапарової, Формула миру дуже ясна і відповідає Статутові ООН.

"Ми віддані будь-яким мирним переговорам, які приводять нас до одного результату – територіальної цілісності й миру для нашого народу", - зауважила вона, наголосивши, що Україна не збирається торгувати українською територією; будь-які мирні переговори можливі лише після того, як російська армія буде виведена з України.

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"Отже, Формула миру є основою нашого бачення, але це не означає, що ми готові підписатися під будь-якою угодою за рахунок інтересів України", - підкреслила представниця МЗС України.

Джапарова нагадала, що Міжнародний кримінальний суд уже розглядає воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочин геноциду в Україні.

"Але коли мова заходить про злочин агресії, ми вважаємо, що має бути створено спеціальний трибунал і запущено спеціальний міжнародний механізм, який притягне політичне керівництво Росії до відповідальності. Зараз ми працюємо над текстом резолюції", - додала вона.

Як повідомлялося, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова анонсувала винесення на голосування в Генеральній Асамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.