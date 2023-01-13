Украина будет инициировать принятие резолюций ООН по Формуле мира и ответственности РФ

Украина в этом году будет продвигать, в частности, две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН - по реализации Формулы мира и привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины.

Об этом заявила журналистам в штаб-квартире ООН первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Мы сосредоточим наши дипломатические усилия в этом году на двух основных резолюциях. Шаг номер один в феврале - это Формула мира. И вторым шагом будет ответственность России", - сказала она.

По словам Джапаровой, для принятия резолюции по Формуле мира, которую предложил на саммите G20 президент Владимир Зеленский, можно созвать чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи, тогда как резолюция по ответственности будет рассмотрена позже в этом году.

Текст резолюции по Формуле мира будет согласован с группой партнеров Украины, пояснила она: "Идея на самом деле заключается в том, чтобы закрепить саму идею Формулы мира, ее пункты, ее видение и философию. Поэтому надеемся, что она будет рассмотрена в конце февраля по случаю годовщины полномасштабного вторжения".

По мнению Джапаровой, Формула мира очень ясна и соответствует Уставу ООН.

"Мы привержены любым мирным переговорам, которые приводят нас к одному результату - территориальной целостности и миру для нашего народа", - отметила она, подчеркнув, что Украина не собирается торговать украинской территорией; любые мирные переговоры возможны только после того, как российская армия будет выведена из Украины.

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"Итак, Формула мира является основой нашего видения, но это не означает, что мы готовы подписаться под любым соглашением за счет интересов Украины", - подчеркнула представитель МИД Украины.

Джапарова напомнила, что Международный уголовный суд уже рассматривает военные преступления, преступления против человечности, а также преступление геноцида в Украине.

"Но когда речь заходит о преступлении агрессии, мы считаем, что должен быть создан специальный трибунал и запущен специальный международный механизм, который привлечет политическое руководство России к ответственности. Сейчас мы работаем над текстом резолюции", - добавила она.

Как сообщалось, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о создании специального трибунала по преступлению агрессии России.