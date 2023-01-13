Захисники за добу знищили близько 740 окупантів і літак
П'ятниця, 13 січня 2023, 08:10
Втрати Росії у війні проти України сягнули 114 130 солдатів, 3 098 танків, 286 літаків та 2 086 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 098 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 086 (+4) од,
- РСЗВ – 437 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 218 (+0) од,
- літаків – 286 (+1) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од,
- крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 184 (+0) од.
Дані уточнюються.
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