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Захисники за добу знищили близько 740 окупантів і літак

Ірина БалачукП'ятниця, 13 січня 2023, 07:10
Захисники за добу знищили близько 740 окупантів і літак
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України сягнули 114 130 солдатів, 3 098 танків, 286 літаків та 2 086 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 098 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 086 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 218 (+0) од,
  • літаків – 286 (+1) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од,
  • крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 184 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіяУкраїнавійнаГенштаб
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