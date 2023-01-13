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Защитники за сутки уничтожили около 740 оккупантов и самолет

Ирина БалачукПятница, 13 января 2023, 07:10
Защитники за сутки уничтожили около 740 оккупантов и самолет
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в войне против Украины достигли 114 130 солдат, 3 098 танков, 286 самолетов и 2 086 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 114 130 (+740) человек ликвидировано,
  • танков – 3 098 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 167 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2 086 (+4) ед,
  • РСЗО – 437 (+0) ед,
  • средств ПВО – 218 (+0) ед,
  • самолетов – 286 (+1) ед,
  • вертолетов – 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 865 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 723 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 833 (+7) ед,
  • специальной техники – 184 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcияУкраинавойнаГенштаб
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