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Росіяни убили ще двох цивільних на Донеччині

Ірина БалачукП'ятниця, 13 січня 2023, 08:34
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

На Донеччині зросла кількість загиблих від рук окупантів цивільних – 12 січня стало відомо про жертв росіян у Благодатному та Авдіївці.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 12 січня стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Благодатному та Авдіївці".

Деталі: Ще 2 цивільних 12 січня дістали поранення.

Станом на 13 січня у Донецькій області росіяни убили щонайменше 1 299 мирних мешканців та поранили щонайменше 2 842 мешканці.

Кириленко підкреслив, що ці дані не остаточні, оскільки наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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