Россияне убили еще двух гражданских в Донецкой области

В Донецкой области возросло количество погибших от рук оккупантов гражданских – 12 января стало известно о жертвах россиян в Благодатном и Авдеевке.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 12 января стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Благодатном и Авдеевке".

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Детали: Еще 2 гражданских 12 января получили ранения.

По состоянию на 13 января в Донецкой области россияне убили по меньшей мере 1 299 мирных жителей и ранили по меньшей мере 2 842 жителя.

Кириленко подчеркнул, что эти данные не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.