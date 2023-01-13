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Росіяни розпочали нову хвилю мобілізації в окупованому Алчевську – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 13 січня 2023, 08:58
Російські мобілізовані. Фото ілюстративне з сайту Укрінформ

Російські загарбники розпочали нову хвилю мобілізації у тимчасово окупованому Алчевську Луганської області через великі втрати на фронті.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "Для поповнення втрат в живій силі росіяни не припиняють мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованій території. Так, в Алчевську відзначено початок чергової хвилі призову, починаючи з 9 січня".

Деталі: Також повідомляється, що окупанти на фронті вдаються до різного типу провокацій.

Зокрема, поблизу Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами російських військ української форми. Також зазначається, що росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ.

В ОВА підкреслили, що росіяни, щоб відрізнити свої підрозділи від українських, використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах.

Також повідомляється, що госпіталі в Білокуракиному, Старобільську та Новоайдарі переповнені вщент. А в Довжанську поранених росіян кладуть навіть у пологовому відділенні та навколишніх санаторіях.

В ОВА підкреслили, що Сили оборони України продовжують "поповнювати ліжковий фонд росіян". Зокрема, минулої доби захисники відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Білогорівки.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу уразили 3 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

Теми: Луганська областьвійнамобілізація
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