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Россияне начали новую волну мобилизации в оккупированном Алчевске – ОВА

Ирина БалачукПятница, 13 января 2023, 07:58
Россияне начали новую волну мобилизации в оккупированном Алчевске – ОВА
Российские мобилизованные. Фото иллюстративное с сайта Укринформ

Российские захватчики начали новую волну мобилизации во временно оккупированном Алчевске Луганской области из-за больших потерь на фронте.

Источник: Луганская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "Для пополнения потерь в живой силе россияне не прекращают мобилизацию мужского населения на временно оккупированной территории. Так, в Алчевске отмечено начало очередной волны призыва, начиная с 9 января".

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Детали: Также сообщается, что оккупанты на фронте прибегают к разного рода провокациям.

В частности, вблизи Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами российских войск украинской формы. Также отмечается, что россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ.

В ОВА подчеркнули, что россияне, чтобы отличить свои подразделения от украинских, используют красные, белые или синие ленты на ногах.

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Также сообщается, что госпитали в Белокуракино, Старобельске и Новоайдаре переполнены. А в Должанске раненых россиян кладут даже в родильном отделении и окрестных санаториях.

В ОВА подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают "пополнять коечный фонд россиян". В частности, за прошедшие сутки защитники отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки.

Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

Темы: Луганская областьвойнамобилизация
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