Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне начали новую волну мобилизации в оккупированном Алчевске – ОВА

Ирина БалачукПятница, 13 января 2023, 08:58
Российские мобилизованные. Фото иллюстративное с сайта Укринформ

Российские захватчики начали новую волну мобилизации во временно оккупированном Алчевске Луганской области из-за больших потерь на фронте.

Источник: Луганская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "Для пополнения потерь в живой силе россияне не прекращают мобилизацию мужского населения на временно оккупированной территории. Так, в Алчевске отмечено начало очередной волны призыва, начиная с 9 января".

Детали: Также сообщается, что оккупанты на фронте прибегают к разного рода провокациям.

В частности, вблизи Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами российских войск украинской формы. Также отмечается, что россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ.

В ОВА подчеркнули, что россияне, чтобы отличить свои подразделения от украинских, используют красные, белые или синие ленты на ногах.

Также сообщается, что госпитали в Белокуракино, Старобельске и Новоайдаре переполнены. А в Должанске раненых россиян кладут даже в родильном отделении и окрестных санаториях.

ВИДЕО ДНЯ

В ОВА подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают "пополнять коечный фонд россиян". В частности, за прошедшие сутки защитники отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки.

Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

Темы: Луганская областьвойнамобилизация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что звуки взрывов в Киеве не связаны с военными действиями

Путин, вероятно, пытается помешать Пригожину повысить свой статус – ISW

Джапарова в ООН: 10 пунктов Формулы мира способны вернуть безопасность и справедливость Украине

Зеленский рассказал, какие подразделения защищают Бахмут и Соледар

видеоПритула показал, как украинский дрон SHARK работает над Донецком

видео, фотоВ Бердянске взрывы: оккупанты говорят, что взорвано авто гауляйтера

Все новости...
Луганская область
Коллаборационисты начинают бежать из оккупированной Луганщины – Гайдай
Штурмовики РФ переодеваются в форму ВСУ на Луганщине – ЦНС
Россия вывозит мобилизованных из Беларуси на оккупированную Луганщину - СМИ
Последние новости
08:41
Еще более полутысячи оккупантов ликвидированы в Украине
08:30
Германия рассчитывает отправить БМП Puma в НАТО до июля
08:18
Россияне обстреливают Харьков, есть прилеты
08:02
В ОВА объяснили причину взрывов в Киевской области
07:35
Оккупанты утром снова атаковали Запорожье – мэрия
07:17
В ВСУ заявили, что звуки взрывов в Киеве не связаны с военными действиями
06:52
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – Генштаб
05:59
Путин, вероятно, пытается помешать Пригожину повысить свой статус – ISW
04:45
В Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр
03:58
Украина передала РФ список из 800 раненых военнослужащих, находящихся в плену
Все новости...