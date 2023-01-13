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Росія намагається створити двомільйонну армію – розвідка

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 січня 2023, 09:27
Росія намагається створити двомільйонну армію – розвідка
фото: ГУР

За оцінками воєнної розвідки України, Росія готується до чергової мобілізації і намагається створити двомільйонну армію. 

Джерело: головне управління розвідки, КМВА

Дослівно: "Під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.

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Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

За оцінками воєнної розвідки, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько 2 мільйонів осіб".

Деталі: В ГУР відзначають, що в Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації.

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Зокрема, на законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації.

Також триває активна підготовка навчальних центрів.

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу ворога.

Так, 150 тис. раніше мобілізованих росіян проходять підготовку на полігонах.

Крім того, 16 січня на території Білорусі мають розпочатися спільні льотно-тактичні навчання білоруських і російських військових.

За словами Попка, ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи концентрованих ракетних ударів по столиці.

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Теми: розвідкаРосіяЗбройні силивійна
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