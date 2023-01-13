Россия пытается создать двухмиллионную армию – разведка

По оценкам военной разведки Украины, Россия готовится к очередной мобилизации и пытается создать двухмиллионную армию.

Источник: главное управление разведки, КГВА

Дословно: "Во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине.

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Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы.

По оценкам военной разведки, масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводит страна-агрессор, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около 2 миллионов человек".

Детали: В ГУР отмечают, что в России уже активно происходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации.

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В частности, на законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации.

Также продолжается активная подготовка учебных центров.

Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что политическое руководство Украины не исключает попытки новой волны наступления врага.

Так, 150 тыс. ранее мобилизованных россиян проходят подготовку на полигонах.

Кроме того, 16 января на территории Беларуси должны начаться совместные летно-тактические учения белорусских и российских военных.

По словам Попко, эти учения не стоит воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице.

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